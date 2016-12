Available Player List Announced in Advance of 2010 Expansion Draft

Major League Soccer today announced the available player list for the 2010 Expansion Draft on Wednesday, November 24, at 2:00 p.m. ET. The Portland Timbers and Vancouver Whitecaps FC will each select 10 players during the 10-round draft.

Representatives from all 18 MLS clubs will participate in an Expansion Draft teleconference which will be streamed on MLSsoccer.com during a special LIVE edition of ExtraTime Radio. The coverage will begin at 1:45 p.m. ET.

Each current MLS club has had the opportunity to protect 11 players from their 2010 roster. Generation adidas players (who did not graduate at the end of the 2010 season) and Homegrown players are automatically protected and do not count against a team’s 11 protected roster spots. Designated Players with a no trade clause in their contract must be protected. MLS Clubs may lose no more than two players from their 2010 roster during the Expansion Draft.

Through the Expansion Priority Draft, Portland earned the first selection in the Expansion Draft.

A complete list of the Expansion Draft rules can be found on the Expansion Draft Page of MLSsoccer.com.

COMPLETE LIST OF AVAILABLE PLAYERS FOR THE 2010 EXPANSION DRAFT

Chivas USA

Borja, Carlos

Bornstein, Jonathan

Chijindu, Chukwudi

Espinoza, Rodolfo

Galindo, Maykel

Gordon, Alan

Kennedy, Dan

Lillingston, Eduardo

Maldonado, Giancarlo

Mayen, Gerson

Padilla, Jesus

Romero, Osael

Saragosa, Marcelo

Trujillo, Mariano

Zotinca, Alex

Chicago Fire

Castillo, Nery

Dykstra, Andrew

John, Collins

Krol, Krzysztof

Ljungberg, Freddie

Lowry, Peter

Robinson, Dasan

Thorrington, John

Umanzor, Deris

Colorado Rapids

Akpan, Andre

Amarikwa, Quincy

Ceus, Steward

Joyce, Ian

LaBauex, Ross

Lopez, Claudio

O’Brien, Ciaran

Palguta, Scott

Schunk, Ross

Thompson, Wells

Vagenas, Peter

Wallace, Anthony

Columbus Crew

Brunner, Eric

Burns, Kevin

Garey, Jason

Griffit, Leandre

Gruenebaum, Andy

Hejduk, Frankie

Moffat, Adam

Oughton, Duncan

Padula, Gino

Schelotto, Guillermo Barros

Williams, Joshua

FC Dallas

Avila, Eric

Cunningham, Jeff

Davies, Kyle

Edward, Edson

Guarda, Bruno

Harris, Atiba

Hernandez, Daniel

McCarty, Dax

Rodriguez, Milton

Sala, Dario

Yeisley, Jason

D.C. United

Allsopp, Daniel

Barklage, Brandon

Cristman, Adam

Graye, Jordan

Hernandez, Pablo

McTavish, Devon

Morsink, Kurt

Pena, Juan

Perkins, Troy

Rice, Barry

Varela, Carlos

Houston Dynamo

Appiah, Samuel

Ashe, Corey

Cochrane, Ryan

Mulrooney, Richard

Ngwenya, Joseph

Obodai, Anthony

Oduro, Dominic

Onstad, Pat

Robinson, Eddie

Sporting Kansas City

Aiyegbusi, Korede

Beasley, Jamar

Chhetri, Sunil

Conrad, Jimmy

Diop, Birahim

Hercegfalvi, Zoltan

Hohlbein, Aaron

Kounenakis, Nick

Kronberg, Eric

Leathers, Jonathan

Myers, Chance

Thomas, Shavar

Wolff, Josh

LA Galaxy

Berhalter, Gregg

Cazumba, Alex

Da Silva, Leonardo

Jordan, Bryan

Kirovski, Jovan

Kovalenko, Dema

Magee, Mike

Marshall, Yohance

Perk, Brian

Saunders, Josh

New England Revolution

Boggs, Zak

Burpo, Preston

Colaluca, Nico

Dube, Kheli

Gibbs, Cory

Griffiths, Jason

Linck, Roberto

Murray, Tim

Phelan, Pat

Sinovic, Seth

Smith, Khano

Stolica, Ilija

New York Red Bulls

Angel, Juan Pablo

Boyens, Andrew

Chinn, Conor

da Luz, Austin

Garcia, Irving

Nielsen, Brian

Robinson, Carl

Salou, Ibrahim

Sassano, Luke

Sutton, Greg

Talley, Carey

Ubiparipovic, Sinisa

Philadelphia Union

Arrieta, Cristian

Coudet, Eduardo

Fred

Jacobson, Andrew

Knighton, Brad

Miglioranzi, Stefani

Moreno, Alejandro

Noone, Joseph

Salinas, Shea

Seitz, Chris

Zimmerman, Nick

Real Salt Lake

Alexandre, Jean

Campos, Pablo

Findley, Robbie

Gonzalez, Nelson

Grabavoy, Ned

Horst, David

McKenzie, Rauwshan

Melia, Timothy

Nimo, Alex

Reynish, Kyle

Russell, Robbie

Schuler, Chris

Warner, Collen

Williams, Andy

San Jose Earthquakes

Alvarez, Arturo

Andre Luiz

Beitashour, Steve

Burling, Bobby

Cannon, Joe

Corrales, Ramiro

Eduardo

Geovanni

Glen, Cornell

Leitch, Chris

Morrow, Justin

Ring, Brad

Ward, Tim

Seattle Sounders FC

Baudet, Julien

Boss, Terry

Earls, Danny

Estrada, David

Gonzalez, Leonardo

Graham, Taylor

Ianni, Patrick

Levesque, Roger

Marshall, Tyrone

Montano, Miguel

Nkufo, Blaise

Noonan, Pat

Nyassi, Sanna

Scott, Zacharias

Seamon, Michael

Sturgis, Nathan

Wahl, Tyson

Toronto FC

Barrett, Chad

de Guzman, Julian

Gala, Gabe

Garcia, Nick

Hscanovics, Raivis

Ibrahim, Fuad

Kocic, Milos

Martinez, Miguel Angel Ferrer

Nane, Joseph

Sanyang, Amadou

Saric, Martin

Usanov, Maxim

White, O’Brian